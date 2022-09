Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Kleinbrand im Waldgebiet

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheit Grundschöttel wurde am Freitag, 23.09.2022 um 13:47 Uhr zu einem Kleinbrand im Waldgebiet in der Straße "Zum Kloster" alarmiert. Hier war aus ungeklärter Ursache ein Baumstumpf in Brand geraten. Bei Eintreffen der ehrenamtlichen Einsatzkräfte hatten Anwohner schon erste Löschmaßnahmen durchgeführt. Mittels Kleinlöschgerät wurden noch einzelne Glutnester abgelöscht. Zum Abschluss wurde die Einsatzstelle mit der Wärmebildkamera kontrolliert. Da keine weiteren Brandstellen mehr ausfindig gemacht werden konnten, wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Einsatzende war nach 30 Minuten.

