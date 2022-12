Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung für den Bereich Peine in der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel vom 23.12.2022:

Peine (ots)

Auto überschlägt sich bei Lengede

Eine leichtverletzte 40-jährige ist die Folge eines Verkehrsunfalls am 22.12. gegen 11:30 Uhr zwischen Lengede und Vallstedt. Die Frau aus Ilsede fuhr mit einem Opel Kleinbus von Lengede nach Vallstedt und kam nach einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug geriet in den Grünstreifen und blieb letztendlich auf dem Dach auf einem Feld liegen. Die Fahrerin wurde leichtverletzt in ein Klinikum in Braunschweig eingeliefert. Der schwer beschädigte Wagen wurde abgeschleppt. Der Sachschaden beträgt rund 15.000 Euro. Möglicherweise war nicht angepasste Geschwindigkeit unfallursächlich.

