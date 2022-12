Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Freitag, 23. Dezember 2022:

Wolfenbüttel (ots)

Schladen / Neuenkirchen: Unfall, zwei leicht verletzte Personen

Donnerstag, 22.12.2022, gegen 10:55 Uhr

Am Donnerstagvormittag ereignet sich auf der Strecke zwischen Neuenkirchen und Schladen (Landesstraße 500) ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt worden ist. Demnach beabsichtigte ein 79-jähriger Autofahrer mit seinem Auto einen in gleicher Richtung fahrenden LKW zu überholen. Während des Überholvorganges musste dann eine entgegenkommende 34-jährige Autofahrerin mit ihrem PKW nach rechts ausweichen um einen Zusammenstoß mit dem Auto des 79-Jährigen zu vermeiden. Der 79-Jährige wich seinerseits mit seinem Auto nach rechts aus, so dass es zu einer seitlichen Kollision mit dem in gleicher Richtung fahrenden LKW gekommen ist. Zu einer Kollision zwischen dem entgegenkommenden PKW der 34-Jährigen und dem PKW des 79-Jährigen ist es indes nicht gekommen. Durch das plötzliche Ausweichmanöver seien die 34-Jährige sowie ihre 57-jährige Beifahrerin leicht verletzt worden. Am PKW des 79-Jährigen und am LKW entstand Sachschaden in Höhe von zirka 4000 Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden.

Wolfenbüttel: Einbrüche in Einfamilienhäuser

Donnerstag, 22.12.2022

Am Donnerstag, 22.12.2022, zwischen 17:30 Uhr und 19:00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter nach Aufhebeln der Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Forst in Wolfenbüttel ein. Nach ersten Erkenntnissen wurde Schmuck und Silberbesteck entwendet. Zum entstandenen Gesamtschaden können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Ebenfalls am Donnerstag, zwischen 09:15 Uhr und 19:00 Uhr, drangen Täter nach Aufhebeln der Terrassentür in ein Einfamilienhaus in Wolfenbüttel, Manciniusweg, ein. Das Haus wurde augenscheinlich nach Wertvollem durchsucht, entwendet wurde ersten Angaben zufolge jedoch nichts. Hinweise in beiden Fällen erbittet die Polizei unter: 05331 / 933-0.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell