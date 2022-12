Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Donnerstag, 22. Dezember 2022:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Unfallflucht, Zeugen gesucht

Mittwoch, 21.12.2022, zwischen 14:40 Uhr und 18:00 Uhr

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte am Mittwochnachmittag vermutlich beim Vorbeifahren oder beim Rangieren einen in der Neuen Straße in Wolfenbüttel zum Parken abgestellten PKW BMW und beschädigte diesen. Anschließend setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Am BMW war Schaden an der rechten Seite in Höhe von zirka 4500 Euro entstandenen. Da gelber Fremdlack gesichert werden konnte, ist vermutlich von einem gelben Verursacherfahrzeug auszugehen. Hinweise erbittet die Polizei unter 05331 / 933-0.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell