POL-RE: Waltrop: Ein Leichtverletzter und hoher Sachschaden - Glätteunfall

Recklinghausen (ots) - Ein 50-jähriger Autofahrer aus Dorsten fuhr am Sonntag, gegen 17:15 Uhr, auf der Marler Straße in Richtung Osten. In Höhe der Gottlieb-Daimler-Straße kollidierte er im Gegenverkehr mit drei Autos, die an der Marler Straße an einer roten Ampel warteten. Der 50-Jährige, dessen 16-jährige Beifahrerin und vier Beifahrer in einem der geschädigten Fahrzeuge wurden leicht verletzt. Alle anderen ...

mehr