POL-GM: Frontalzusammenstoß - Rettungshubschrauber bringt Fahrer schwerstverletzt ins Krankenhaus

Bergneustadt (ots) - Unbekannte sind am Mittwoch (15. Juni) in einen Container eingebrochen, der auf einem umzäunten Schotterplatz an der Mühlenstraße abgestellt ist. Zwischen Mitternacht und 8 Uhr verschafften sich die Täter Zugang zu dem Container, indem sie den Verschluss am Zaun öffneten und anschließend das Fenster am Container aufhebelten. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer ...

mehr