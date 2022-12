Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Unfall mit sechs Leichtverletzten

Recklinghausen (ots)

Ein 50-jähriger Autofahrer aus Dorsten fuhr am Sonntag, gegen 17:15 Uhr, auf der Marler Straße in Richtung Osten. In Höhe der Gottlieb-Daimler-Straße kollidierte er im Gegenverkehr mit drei Autos, die an der Marler Straße an einer roten Ampel warteten. Der 50-Jährige, dessen 16-jährige Beifahrerin und vier Beifahrer in einem der geschädigten Fahrzeuge wurden leicht verletzt. Alle anderen Fahrer blieben unverletzt.

Drei Autos mussten abgeschleppt werden, sie waren nicht mehr fahrbereit. Bei dem Unfall entstand 50.000 Euro Sachschaden.

Vor Ort ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Alkohol bei dem 50-Jährigen. Im Krankenhaus wurde eine Blutprobe genommen. Ob der Alkoholkonsum aber tatsächlich ursächlich für den Unfall war, steht noch nicht fest und ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Hinweise auf Straßenglätte liegen nicht vor.

