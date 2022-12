Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Dorsten

Über ein aufgehebeltes Fenster verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Gebäude an der Straße Im Gorden. Mehrere Räume wurden nach Beute durchsucht. Die Täter nahmen Bargeld und Goldschmuck mit. Hinweise auf die Fluchtrichtung liegen nicht vor.

Herten

Am Donnerstagabend brachen Unbekannte in eine Wohnung am Pothmannshof ein. Die Einbrecher nahmen Bargeld mit und flüchteten in unbekannte Richtung. Ebenfalls am Pothmannshof nahmen Einbrecher Bargeld und Schmuck aus einer Wohnung mit. Die Bewohnerin war am Donnerstag zwischen 06:30 Uhr und 19:30 Uhr nicht Zuhause. Bei der Rückkehr bemerkte sie den Einbruch.

Gladbeck

Zwischen Donnerstagmorgen und Donnerstagnachmittag verschafften sich Einbrecher gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung an der Breukerstraße. Sie durchsuchten die Räume nach Beute. Nach ersten Erkenntnissen nahmen die Täter mindestens Spardosen mit Bargeld mit.

Marl

Mit einer Spielekonsole und einer Handtasche als Beute flüchteten unbekannte Täter nach einem Einbruch in eine Doppelhaushälfte an der Carl-Duisberg-Straße. Die Einbrecher hebelten am Donnerstagnachmittag eine Terrassentür auf. Hinweise auf die Einbrecher liegen bislang nicht vor.

Waltrop

Vermutlich ohne Beute flüchteten Täter nach einem Einbruch in ein Gewerbeobjekt an der Dortmunder Straße. Die Einbrecher schlugen am Freitag gegen 02:00 Uhr eine Schaufensterscheibe ein. Täterhinweise sind nicht bekannt.

Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

