POL-RE: Kreis Recklinghausen: Fahndung mit Fotos nach mutmaßlichem Räuber in Nordkirchen, Ascheberg und Senden

Die Coesfelder Polizei bittet um Unterstützung bei der Suche nach einem mutmaßlichen Räuber.

Am 07.12.22 kam es in Nordkirchen, Ascheberg, Senden zu drei Überfällen auf Tankstellen. Der mutmaßliche Täter entwendete in Waltrop zwei Kennzeichen und montierte diese an einem schwarzen Nissan Micra mit leichtem Unfallschaden vorne links. Nun sucht die Polizei den Tatverdächtigen per Öffentlichkeitsfahndung.

Den Link zur Meldung finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6006/5394855

Den Link zur Fanhdung finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/93878

Rückfragen bitte ich an die Coesfelder Polizei zu richten.

