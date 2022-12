Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Zeuge verscheucht mögliche Automatensprenger

Recklinghausen (ots)

Auf der Bahnhofstraße konnte in der Nacht auf Freitag offenbar eine mögliche Geldautomaten-Sprengung verhindert werden. Ein aufmerksamer Zeuge hatte gegen 3.30 Uhr verdächtige Personen vor einem Bankgebäude gesehen. Zwei maskierte Männer wollten offenbar die Bank betreten, während eine weitere Person in einem dunklen Fahrzeug wartete. Als die vermeintlichen Täter den Zeugen bemerkten, ergriffen sie die Flucht und fuhren in Richtung Herten-Mitte davon. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen SUV gehandelt haben. Die Personen konnten nicht näher beschrieben werden. Zur einer Straftat kam es glücklicherweise nicht. Sollten auch Sie Verdächtiges in der Nähe einer Bank-Filiale oder eines Geldautomaten beobachten, wählen sie bitte sofort die 110.

