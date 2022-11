POL-PPWP: Beim Wenden Rollerfahrer erwischt

Kaiserslautern (ots) - Dank einer aufmerksamen Zeugin hat die Polizei in der Nacht zu Donnerstag einen Fahrraddieb geschnappt. Die Frau meldete kurz vor 4 Uhr, dass sich gerade ein Mann in der Brahmsstraße an einem angeketteten Fahrrad zu schaffen mache. Als die Streife wenige Minuten später vor Ort eintraf, nahm der Unbekannte die Beine in die Hand und flüchtete in Richtung Schaffnerstraße. Danach drehte er und ...

