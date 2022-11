Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrraddieb dank Zeugin geschnappt

Kaiserslautern (ots)

Dank einer aufmerksamen Zeugin hat die Polizei in der Nacht zu Donnerstag einen Fahrraddieb geschnappt. Die Frau meldete kurz vor 4 Uhr, dass sich gerade ein Mann in der Brahmsstraße an einem angeketteten Fahrrad zu schaffen mache.

Als die Streife wenige Minuten später vor Ort eintraf, nahm der Unbekannte die Beine in die Hand und flüchtete in Richtung Schaffnerstraße. Danach drehte er und rannte in Richtung Richard-Wagner-Straße.

Nach kurzer Verfolgung gelang es den Polizeibeamten den Mann zu stellen. Er ließ sich widerstandslos festnehmen.

Zwecks Identifizierung wurde er zur nächsten Dienststelle gebracht. Bei der obligatorischen Durchsuchung seiner Sachen wurde ein Taschenmesser gefunden und sichergestellt.

Wie die Überprüfung seiner Personalien ergab, ist der 19-Jährige in den vergangenen Tagen schon mehrfach aufgefallen, überwiegend bei Diebstahlsdelikten. Auf den jungen Mann kommt nun eine weitere Strafanzeige zu. |cri

