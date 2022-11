Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Geld aus Kinderwagen gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Auf ihrem Nachhauseweg ist eine junge Frau am Mittwoch Opfer eines Diebes geworden. Wie die 23-Jährige bei der Polizei anzeigte, wurde ihr zwischen 11 und 12 Uhr aus dem Kinderwagen ein Umschlag mit einem vierstelligen Bargeldbetrag gestohlen.

Nach Angaben der Frau hatte sie zunächst an einem Geldautomaten in der "Mall" mehrere hundert Euro abgehoben und wenig später bei ihrer Bank in der Fackelstraße einen weiteren dreistelligen Betrag. Die Scheine steckte sie in einen Umschlag und legte diesen in ihren Kinderwagen.

Als sie gegen 12 Uhr zu Hause ankam, stellte die 23-Jährige fest, dass der Umschlag nicht mehr da war. Wann und wo er ihr gestohlen wurde, konnte sie nicht sagen. Möglicherweise hatte der Dieb zugeschlagen, als die Frau während des Heimwegs durch ihr Kind abgelenkt war, weil es aus dem Kinderwagen kletterte und durch die Fußgängerzone lief. In diesem Moment ließ die 23-Jährige den Kinderwagen für einen Moment unbeobachtet stehen und lief ihrem Kind hinterher.

Einen konkreten Täterhinweis konnte die junge Frau nicht geben. Aufgefallen war ihr unterwegs nur ein junger Mann, etwa 1,70 Meter groß, mit schwarzem Hoodie und grauer Jogginghose, der kurz hinter ihr lief. Möglicherweise hat er den Dieb beobachtet und kann Hinweise geben. Der Unbekannte und weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizeiinspektion 2 in der Logenstraße zu melden. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell