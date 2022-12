Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel

Ein unbekannter Autofahrer beschädigte einen geparkten, grauen VW Golf am Wienkensfeld. Der Unfall passierte in der Nacht zu Freitag. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor. Der Sachschaden wird auf 2.500 Euro geschätzt.

Marl

Am Donnerstagnachmittag beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten, grauen Seat Cupra Ateca an der Schillerstraße. Das Fahrzeug ist im Bereich Heck an der linken Seite beschädigt. Der Schaden wird auf 2.500 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Waltrop

2.000 Euro Sachschaden hinterließ ein unbekannter Autofahrer nach einem Unfall mit anschließender Flucht an einem gelben VW Golf. Der Unfall passierte am Donnerstag zwischen 08:00 Uhr und 16:00 Uhr an der Münsterstraße auf dem Parkplatz hinter dem Rathaus.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

