PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Zeugenaufruf nach Verfolgungsfahrt auf der A3

Wiesbaden (ots)

Am 13.08.2022 um 19:32 Uhr wurde der Autobahnpolizei Wiesbaden durch Zeugen ein Raser auf der A3 Richtung Würzburg in Höhe der Anschlussstelle Idstein gemeldet. Der dunkelblaue (fast schwarze) Audi A6 mit Darmstädter Kennzeichen raste mit hoher Geschwindigkeit über den Standstreifen und überholte so mehrere andere Fahrzeuge verbotswidrig.

Eine Funkstreife der Autobahnpolizei Wiesbaden positionierte sich an günstiger Stelle, konnte das verdächtige Fahrzeug im Bereich des Autobahnkreuzes Wiesbaden feststellen und nahm die Verfolgung auf. Auf Anhaltesignale wurde nicht reagiert. Stattdessen wurde die Geschwindigkeit immer weiter erhöht und es wurden weiterhin andere Fahrzeuge falsch überholt. Durch die Fahrweise versuchte der Fahrzeugführer einer Kontrolle zu entgehen.

Kurz vor dem Stadtgebiet Frankfurt verunfallte das Fahrzeug und die drei männlichen Insassen konnten festgenommen werden.

Bei dem Fahrer handelte es sich um einen 18-jährigen Deutschen aus NRW. Der Beifahrer, ein 18-jähriger Deutscher, war der Sohn des Halters vom Kraftfahrzeug. Der Mitfahrer im Fond war ein 14-jähriger Deutscher aus Sulzbach.

An dem Kraftfahrzeug waren entwendete Kennzeichen angebracht. Im Kofferraum befanden sich neben weiteren entwendeten Kennzeichen und den ursprünglichen Kennzeichen des Fahrzeuges, noch weiteres Diebesgut und geringe Mengen an Betäubungsmittel. Der Fahrer stand zum Zeitpunkt der Flucht auch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und er war zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Die Fluchtstrecke war wie folgt:

A3 Richtung Würzburg ab Autobahnkreuz Wiesbaden bis Anschlussstelle Kelsterbach. Von dort über die B43 am Flughafen vorbei weiter in Richtung Frankfurt am Main, bis schließlich zur Unfallstelle am Oberforsthauskreisel Frankfurt am Main.

Bei dem Unfall, der die Flucht beendete, entstand Sachschaden an einer Ampelanlage. Auch das Kraftfahrzeug wurde schwer beschädigt. Der Schaden wird auf ca. 12.000 Euro geschätzt. Zu Personenschäden kam es glücklicherweise nicht.

Die Autobahnpolizei Wiesbaden bittet Zeugen, welchen der dunkelblaue Audi A6 bereits vorher aufgefallen ist, sich zu melden. Auch Zeugen der Flucht vor der Polizei, die sich hierdurch gefährdet fühlten, werden gebeten sich mit der Autobahnpolizei Wiesbaden in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell