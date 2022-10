Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Fröndenberg - Pkw festgefahren auf Treppenstufen zurückgelassen

Bild-Infos

Download

Fröndenberg (ots)

Bei einer Verkehrsunfallflucht in Fröndenberg am Samstagabend (08.10.2022) ist ein Pkw festgefahren auf Treppenstufen zurückgelassen worden.

Ersten Ermittlungen zufolge fuhren drei Personen mit dem Auto seit 18.50 Uhr über die Begrünung zwischen dem Parkplatz Pater-Delp-Straße und dem Fußweg, der die Bonhoeffer Straße und die Bonhoeffer Straße verbindet. Bei dem Überqueren der Parkplatz-Randsteine riss bei dem Fahrzeug der Öltank auf - das Öl verteilte sich auf der Grünfläche und dem dortigen Fußweg.

Laut Zeugenaussagen versuchten die drei Personen zunächst in nördliche Richtung über die Bonhoeffer Straße davonzufahren. Weil der dortige Poller aber nicht entfernt werden konnte, unternahmen die Beteiligten den Versuch, mit dem Wagen über die Treppe am südlichen Ende des Fußwegs in Richtung Pater-Delp-Straße zu flüchten - ohne Erfolg: Das Fahrzeug steckte auf den Treppenstufen fest und wurde zurückgelassen. Die drei Personen flüchteten zu Fuß.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass das Auto aufgrund einer Unterschlagung zur Fahndung ausgeschrieben war. Außerdem gehörten die angebrachten Kennzeichen nicht zum Pkw. Dieser wurde daraufhin sichergestellt.

Bisherige Ermittlungen haben zu möglichen Tatverdächtigen geführt, zu denen aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit keine weiteren Angaben gemacht werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell