Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Verkehrsunfall mit Personenschaden - zwei Leichtverletzte bei Frontalzusammenstoß

Unna (ots)

Am Samstag, den 08.10.2022, gegen 12:10 Uhr befuhr ein 29 jähriger Kamener die Nordlünerner Straße in Fahrtrichtung Süden und ein 29 jähriger Unnaraner mit seinem Beifahrer die Nordlünerner Straße in die entgegengesetzte Fahrtrichtung. Im Bereich einer Rechtskurve fuhr der Unfallverursacher nicht äußerst rechts und es kam zu einem frontalen Zusammenstoß im vorderen, linken Fahrzeugbereich. Der 29 jährige Unnaraner wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht und sein am Knie verletzter Beifahrer verzichtete auf eine ärztliche Behandlung. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch einen nahegelegenes Abschleppunternehmen geborgen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 EUR.

