Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bönen - Verkehrsunfall mit Personenschaden - Fahrradfahrerin bei Kollision mit Lkw schwer verletzt

Bönen (ots)

Am Freitag, den 07.10.2022, gegen 13:45 Uhr befuhr eine 25 jährige Kamenerin mit ihrem Fahrrad die Edisonstraße aus Richtung Poilstraße kommend in Fahrtrichtung Weetfelder Straße. Sie beabsichtigte die Weetfelder Straße geradeaus hinweg zu überqueren, um ihre Fahrt auf der Edisonstraße fortzusetzen. Ein 19 jähriger Dortmunder befuhr mit seiner Zugmaschine die Weetfelder Straße aus Norden kommend in Fahrtrichtung Edisonstraße und er beabsichtigte nach links in die Edisonstraße abzubiegen. Zunächst ließ er einen Pkw passieren, um seinen Abbiegevorgang besser durchführen zu können. Nachdem der Pkw die Zugmaschine passiert hatte, führte er seinen Abbiegevorgang durch. Zeitgleich fuhr die Fahrradfahrerin in den Kreuzungsbereich ein und es kam zur Kollision. Bei der Kollision wurde die Fahrradfahrerin im Bereich der Beine schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

