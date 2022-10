Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Verkehrsunfall mit Personenschaden - alkoholisierter E-Scooter Fahrer gestürzt

Unna (ots)

Am Freitag, den 07.10.2022, gegen 19:05 Uhr befuhr ein 43 jähriger Unnaraner den Kessebürener Weg aus Richtung B 1 kommend in Fahrtrichtung Südring und stürzte. Hierbei zog er sich leichte Kopfverletzungen zu. In der Atemluft des Betroffenen konnte Alkoholgeruch festgestellt werden und ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,46 Promille. Der Betroffene wurde zur ärztlichen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht und ihm wurde dort eine Blutprobe entnommen. Am E-Scooter entstand kein Sachschaden.

