Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Verkehrsunfall mit zwei Verletzten in Methler

Kamen (ots)

Am Samstag ( 01.10.2022 ) kam es gegen 15:35 Uhr in Methler auf der Germaniastraße zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten. Ein 84 jähriger PKW-Fahrer aus Kamen bog aus einer Neben-Zufahrt der Sportplätze an der Jahnstraße nach links auf die Germaniastraße in Richtung Einsteinstraße ein und kollidierte mit dem PKW einer 23 jährigen Kamenerin, die auf der Germaniastraße in Richtung Westicker Straße fuhr. Der 84 jährige wurde dabei in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr daraus befreit werden. Er wurde mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär verblieb. Die 23 jährige Kamenerin wurde leicht verletzt und ebenfalls mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht, von wo aus sie nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden konnte. Der Rettungshubschrauber Christoph 8 war ebenfalls an der Unfallstelle gelandet, musste aber keine Personen transportieren. Die beiden PKW mussten abgeschleppt werden. Weiterhin wurden durch den Unfall zwei parkende PKW leicht beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf etwa 20.500 Euro geschätzt. Die Unfallaufnahme vor Ort dauerte bis gegen 17:20 Uhr.

