POL-PDMT: Loreley - Veranstaltung auf der Loreley-Freilichtbühne am Freitagabend - Hinweise zum Anreiseverkehr

Höhr-Grenzhausen (ots) - Am 08.06.22, gegen 03:30 Uhr, wurde durch eine Funkstreifenwagenbesatzung der PI Montabaur in der Westerwaldstraße in Höhr-Grenzhausen ein Pkw BMW einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Der 40jährige Fahrzeugführer wies bei der Kontrolle der Fahrtüchtigkeit Anzeichen für aktuellen Drogenkonsum auf. Ihm wurde ein freiwilliger Drogentest angeboten, dieser verlief positiv auf ...

mehr