Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Wohnhaus-Brand in Bork

Selm (ots)

Am Samstag ( 01.10.2022 ) kam es gegen 14:25 Uhr zu einem Feuerwehr- und Polizei-Einsatz wegen eines Wohnhaus-Brandes an der Humboldtstraße in Bork. Ein aufmerksamer Zeuge meldete der Kreisleitstelle der Feuerwehr während eines Gewitters nach einem vermutlichen Blitzeinschlag Rauch aus dem Dachstuhl des freistehenden Einfamilienhauses. Die beiden Bewohner befanden sich im Urlaub. Die Feuerwehr Selm verschaffte sich Zugang, deckte einen Teil des Daches ab und löschte den Brand. Angehörige der Hausbewohner erschienen später vor Ort. Die Löscharbeiten der Feuerwehr waren gegen 17:00 Uhr beendet. Das Haus ist zunächst nicht mehr bewohnbar. Der Sachschaden wird auf mindestens 200.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zur genauen Abklärung der Brandursache dauern an.

