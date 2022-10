Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm- zwei Einbrüche in den frühen Morgenstunden - Angaben über Diebesgut liegen noch nicht vor

Selm (ots)

Ein Lebensmittelhersteller und eine Bäckereifiliale in Bork waren am Mittwochmorgen (05.10.2022) das Ziel von bisher unbekannten Einbrechern.

Zwischen 4 und 5 Uhr warfen die Täter einen Gullydeckel in eine Fensterscheibe eines Lebensmittelherstellers an der Bahnhofstraße und verschafften sich so Zutritt zu den Büroräumen. Im Gebäude traten sie noch mehrere Türen ein und durchsuchten mehrere Räume. Ob etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Im gleichen Zeitraum wurde ein Gullydeckel in die Schiebetür einer Bäckereifiliale an der Waltroper Straße geworfen. Auch hier wurden die Räume durchsucht. Angaben über mögliche Beute liegen noch nicht vor.

Wer hat am frühen Mittwochmorgen Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Werne unter 02389 921 3420 oder 921 0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell