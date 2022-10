POL-UN: Fröndenberg - Verkehrsunfall mit Personenschaden - leichtverletzte Person bei Kollision zwischen Pkw und Lkw

Selm (ots) - Ein Lebensmittelhersteller und eine Bäckereifiliale in Bork waren am Mittwochmorgen (05.10.2022) das Ziel von bisher unbekannten Einbrechern. Zwischen 4 und 5 Uhr warfen die Täter einen Gullydeckel in eine Fensterscheibe eines Lebensmittelherstellers an der Bahnhofstraße und verschafften sich so ...

mehr