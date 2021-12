Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Weitere LKW-Planen aufgeschlitzt

Moers (ots)

Unbekannte Täter haben am Dienstag zwischen 02.45 Uhr und 03.00 an mindestens 14 LKW die Planen aufgeschlitzt.

Die Zugmaschinen plus Anhänger standen auf dem Parkplatz "Dong" an der Autobahn 57 in Richtung Köln.

Augenscheinlich ist nichts entwendet worden. Die Täter flüchteten unerkannt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell