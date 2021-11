Polizei Bochum

POL-BO: Radfahrer (15) aus Essen bei Alleinunfall schwer verletzt

Bochum (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am 18. November ist ein Essener Schüler schwer verletzt worden.

Der 15-Jährige war gegen 15.30 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Hattinger Straße in Richtung Bochum-Innenstadt unterwegs. In Höhe der Hausnummer 99 verlor der Jugendliche die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte. Er musste schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell