Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Unfallflucht

Anröchte (ots)

Am Mittwoch, zwischen der Zeit von 07.50 Uhr bis 16.30 Uhr, kam es an der Hauptstraße, in Höhe der Hausnummer 24, zu einer Verkehrsunfallflucht. Beschädigt wurde ein dort geparkter, grauer Mercedes an der vorderen, rechten Stoßstange. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Pkw geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941 91000 zu melden.(dk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell