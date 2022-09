Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Auch Zalando ruft nicht an

Werl (ots)

Opfer eines dreisten Betruges wurde am Mittwochnachmittag eine 71-jährige Frau aus Werl. Sie erhielt einen Anruf eines angeblichen Zalando-Mitarbeiters. Er überzeugte die Seniorin davon, dass man versucht habe, von ihrem Zalando-Konto Ware zu bestellen. Sie sei nicht die einzige Kundin, bei der man dies versucht habe. Weiter führte der Anrufer aus, dass man seitens Zalando nun seine Kunden schützen wolle und in Zusammenarbeit mit der Sparkasse die EC-Karten der Zalando-Kunden nebst zugehöriger PIN-Nummer einsammele. Noch während des Telefonats schellte es an der Haustür der 71-Jährigen. Ein unbekannter Mann nahm die EC-Karte der überrumpelten Seniorin mitsamt der PIN-Nummer an sich und entfernte sich schnell zu Fuß. Kurz darauf erkannte die Werlerin, dass an der Geschichte etwas nicht stimmen konnte und machte sich umgehend auf den Weg zur Sparkasse. Leider hatten die Betrüger bereits einen vierstelligen Geldbetrag vom Konto der Seniorin abgehoben. Der Abholer der EC-Karte kann wie folgt beschrieben werden: Cirka 30 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, schwarze, kurze Haare, Vollbart. Der gepflegt aussehende Mann war mit einer blauen Jacke und einer Jeans bekleidet. Zeugen, die Hinweise zu der verdächtigen Person geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02922 91000 zu melden. Seien Sie misstrauisch fremden Anrufern gegenüber und beenden Sie das Gespräch sofort, wenn ihnen etwas seltsam vorkommt.(dk)

