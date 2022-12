Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung für den Bereich Peine in der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel vom 23.12.2022:

Peine (ots)

Bewaffneter Raub auf E-center in Ölsburg

Am 22.12. betraten kurz vor Ladenschluss zwei männliche Täter die Filiale des E-Center in Ölsburg. Um 20:50 Uhr stellten sich die bislang unbekannten Täter zunächst im Kassenbereich an. Kurz darauf forderte einer der Täter von zwei 18- und 60- jährigen Kassiererinnen unter Vorhalt einer Schusswaffe Geld aus der Kasse zu erhalten. Anschließend verlassen die Täter den Markt zu Fuß in unbekannte Richtung.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

-männlich -ca. 180 cm groß -kräftige Statur -heller Teint; vermutlich europäisches Aussehen -Alter: 20-30 Jahre -Bekleidung: schwarze Jacke, weiße Jogginghose mit schwarzen Seitenstreifen, weiße FFP2-Maske, schwarze Wollmütze, schwarze Schuhe, schwarze Handschuhe; Umhängetasche mitgeführt; Schusswaffe (vermutlich Pistole ohne nähere Beschreibung)

Täter 2:

-männlich -kleiner als Täter 1 -ca. 20 Jahre alt -Bekleidung: dunkelblaue Kapuzenjacke mit weißem Reißverschluss (vermutl. Nike), graue Jogginghose, weiße FFP2-Maske, schwarze Schuhe, schwarze Handschuhe Die Polizei Peine bittet darum, dass sich Zeugen, die sich auf dem Parkplatz des Marktes, im Bereich Am Kalischacht aufgehalten haben, sich melden.

Das erlangte Diebesgut steht bislang noch nicht fest. Zusammenhänge zu vorangegangenen ähnlich gelagerten Taten sind aktuell Teil der intensiven Ermittlungen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell