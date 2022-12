Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Sonntag, 25. Dezember 2022:

Wolfenbüttel (ots)

Cremlingen, OT Abbenrode: Aufgebrochener Zigarettenautomat

Samstag, 24.12.2022, 00:00 Uhr, bis Samstag, 24.12.2022, 10:30 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag haben unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in der Braunschweiger Straße in Abbenrode aufgebrochen. Nach ersten Erkenntnissen wurde dabei der Automat aufgehebelt und Zigaretten sowie Bargeld entwendet. Eine genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Wolfenbüttel: Verkehrsunfall

Samstag, 24.12.2022; gegen 08:40 Uhr

Am Samstagvormittag ereignete sich im Kreuzungsbereich Lindener Straße / Halberstädter Straße ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Fahrzeuge erheblich beschädigt wurden. Demnach fuhr eine 48-jährige Wolfenbüttelerin mit ihrem VW Golf, bei Rotlicht zeigender Ampel, von der Lindener Straße in den Kreuzungsbereich und kollidierte mit einem 60-jährigen Cremlinger in seinem Mazda MX5, welcher auf der Halberstädter Straße unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Autos so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Glücklicherweise wurde niemand bei dem Unfall verletzt. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen beträgt circa 15.000 Euro.

