Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Wohnungsbrand - 2. Nachtragsmeldung

Lambrecht (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und Polizeipräsidium Rheinpfalz

Nachtrag zu den Pressemeldungen vom 26.05.2022: https://s.rlp.de/Mp9SU und https://s.rlp.de/RUEGG

Nach dem Brand in einer Wohnung am 25.05.2022 in Lambrecht hat die Staatsanwaltschaft Frankenthal einen Brandsachverständigen zur Erforschung der Brandursache beauftragt. Mit dem Ergebnis der Untersuchung ist in dieser Woche nicht zu rechnen. Bei dem in der Wohnung aufgefundenen Leichnam könnte es sich um die 49-jährige Bewohnerin handeln. Zur Klärung der Todesursache und Feststellung der Identität wird der Leichnam in den kommenden Tagen obduziert.

Es wird unaufgefordert nachberichtet.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neustadt unter der Telefonnummer 06321-854-0 oder per E-Mail pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

