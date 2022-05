POL-PPRP: Wohnungsbrand; hier: Gemeinsame ergänzende Presseerklärung von Staatsanwaltschaft Frankenthal und Polizei

Ludwigshafen - Stadtmitte (ots) - Am Mittwochabend, dem 25.05.2022, gegen 19:00 Uhr, konnte der Ladendetektiv der Saturn-Filiale der Rhein-Galerie in Ludwigshafen am Rhein zwei 20 und 44 Jahre alte Männer dabei beobachten, wie diese im Begriff waren, Mobiltelefone im Wert von mehreren Tausend Euro zu entwenden. Durch ein rechtzeitiges Einschreiten des Ladendetektivs konnte der Diebstahl jedoch unterbunden und die Polizei ...

mehr