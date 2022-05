Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: roter Fiat 500 fuhr Schlangenlinien, Zeugen gesucht

Bernkastel-Kues (ots)

Am Sonntag, 08.05.2022, fiel gegen 17 Uhr ein roter Fiat 500 zunächst auf der L 47 zwischen Osann-Monzel und Mülheim/Mosel sowie im weiteren Verlauf auf der B 53 in Richtung Wintrich mehreren Verkehrsteilnehmern auf. Das Fahrzeug wurde in sehr unsicherer Fahrweise geführt, weshalb nun Zeugen gesucht werden, die möglicherweise durch den Kleinwagen gefährdet wurden. Diese werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues zu melden.

