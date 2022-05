Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfallverursacher flüchtet nach Verkehrsunfall

Dasburg (ots)

Am Samstag, den 08.05.2022, kam es im Zeitraum zwischen 20:30 Uhr und 23:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in Dasburg, in der Bachstraße oberhalb der Gaststätte "Bei Jul". Dabei wurde ein blauer VW Golf Kombi, der vor den dortigen Garagen geparkt war, durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug touchiert und beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte nach der Kollision unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell