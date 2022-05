Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Pressemeldung der Polizei Daun vom 08.05.2022

Daun (ots)

Ereignis: Motorradfahrer bei Zusammenstoß schwer verletzt

Ort: Waldkönigen, L 68

Zeit: 07.05.2022, 12.20 Uhr

Schwere Verletzungen erlitt ein 38 Jahre alter Motorradfahrer aus der VG Daun am gestrigen Samstagmittag bei einer Kollision auf der L 68 in Höhe des Waldköniger Sportplatzes. Der Mann war mit seinem Zweirad von Dockweiler kommend in Richtung Daun unterwegs. Eine 70 Jahre alte Autofahrerin aus dem Kreis Mayen-Koblenz, entgegenkommend, wollte an der Einmündung der L 68 nach links in die Ortslage abbiegen. Die Autofahrerin hatte das entgegenkommende Krad möglicherweise übersehen und erfasste den Motorradfahrer. Dieser wurde dadurch mit seinem Fahrzeug in den Straßengraben geschleudert und erlitt schwere Verletzungen. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die 70-Jährige trug vermutlich nur leichte Verletzungen davon. An den am Unfall beteiligten Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

