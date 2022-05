Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Gemeinschädliche Sachbeschädigung an Pflanzen, die zur Verschönerung öffentlicher Anlagen beitragen sollten.

Hillesheim / Eifel (ots)

Am Morgen des 07.05.2022 wurde der Polizei Daun mitgeteilt, dass im Bereich des Graf-Mirbach-Platzes innerhalb der vergangenen Nacht, zumindest gesichert nach 01:00 Uhr, zwei größere Blumenkästen angegangen wurden. Es stellte sich letztlich so dar, dass alle gesäten Pflanzen / Tulpen herausgerissen und rund um die angestammten Behältnisse auf den Boden verteilt worden waren. Die unmittelbaren Anwohner, aufgrund deren Initiative überhaupt das Grün entstand, sind natürlich entsetzt wegen dieser sinnlosen Verwüstung. Zeugen richten ihre Hinweise bitte an die Polizei Daun bzw. Polizeiwache Gerolstein.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell