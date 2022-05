Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: 9. Motorradsymposium der Polizei Bitburg

Bild-Infos

Download

Bitburg (ots)

Am 07.05.2022 fand das 9. Motorradsymposium der Polizei Bitburg und ihrer Kooperationspartner statt. Dieses Jahr trafen sich Motorradfahrer von nah und fern im TGZ Nerdlen bei Daun. Die Konzeption "Motorradfahren in der Eifel - aber sicher!" jährt sich in diesem Jahr zum 10. Mal und so konnte auch den anwesenden Pensionären für ihr Engagement gedankt werden.

Nach den Vorträgen von Ärzten, DEKRA und ADAC, wurden die Motorräder der Teilnehmer nach dem Mittagessen vom Polizeiseelsorger gesegnet. Anschließend konnten die Teilnehmer unter Aufsicht von Fahrlehrern noch ein paar praktische Fahrübungen absolvieren und dann sicher die Heimreise antreten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell