Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Uedem - Verkehrsunfall/ 73-jähriger Radfahrer schwer verletzt

Uedem (ots)

Am Samstagmittag (30.04.2022) ereignete sich auf der Marienbaumer Straße ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein Radfahrer schwer verletzte. Der 73-Jährige aus den Niederlanden war gegen 14:00 Uhr mit seinem Rennrad mit einer Gruppe anderer Radfahrer auf der L5 in Richtung Uedem unterwegs. Er verlor im Laufe der Fahrt den Anschluss an die Gruppe und stürzte dann, aus bislang unbekannter Ursache, zu Boden. Der Mann wurde schwer verletzt, ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Angehörigen wurde durch den Opferschutz der Polizei benachrichtigt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell