Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mehrere Sachbeschädigungen durch Graffiti

Heinsberg-Kirchhoven (ots)

Zwischen Samstagabend (9. April) und Sonntagmittag (10. April) beschädigten unbekannte Täter die Außenwand des Freibades an der Schwimmbadstraße sowie die Außenmauer der Mehrzweckhalle einer Grundschule an der Waldfeuchter Straße mit Graffiti. Ein weiterer Schaden durch Graffiti entstand an einem Schaustelleranhänger, ebenfalls an der Waldfeuchter Straße. Auch die Fahrbahn der Straße Friedenskreuz wurde im gleichen Zeitraum beschmiert.

Zwischen 2.45 Uhr und 3 Uhr am Sonntag (10. April) machte außerdem eine Überwachungskamera Aufzeichnungen davon, wie eine Gruppe von offenbar fünf Personen den Zaun einer Wohnanschrift an der Bergstraße mir Graffiti besprühten. Sie waren alle grau oder dunkel gekleidet. Teils trugen die Täter Schuhe mit weißen Sohlen. Einer von ihnen trug eine dunkle Mütze, ein weiterer eine Kappe auf dem Kopf. Eine offenbar männliche Person der Gruppe hatte außerdem einen Hund, möglicherweise einen Beagle oder ähnliches, bei sich.

Hinweise zu den Taten oder den beschriebenen Personen nimmt das Kriminalkommissariat West der Polizei in Heinsberg entgegen, erreichbar unter Telefon 02452 920 0. Alternativ kann auch das Hinweisportal auf der Website der Polizei genutzt werden, https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell