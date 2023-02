Polizei Düsseldorf

POL-D: Verkehrsbericht 2022 - Polizei Düsseldorf stellt Bilanz in Filmsequenzen vor.

Düsseldorf (ots)

Für die Vorstellung des Verkehrsberichtes 2022 geht die Polizei Düsseldorf einen neuen Weg. Im Rahmen von zwei Filmclips auf der Internetseite werden die markantesten Inhalte der Verkehrsbilanz 2022 digital veröffentlicht.

Zeit:

Mittwoch, 1. März 2023, 10.30 Uhr Ort: https://duesseldorf.polizei.nrw/

Die städtische Entwicklung der Unfallzahlen wird vom Leiter der Direktion Verkehr, dem Leitenden Polizeidirektor Frank Stötzel, vorgestellt. Die Entwicklungen für die Autobahnen im Zuständigkeitsbereich der Polizei Düsseldorf wird der Leiter der Verkehrsinspektion 3 (Autobahn), Polizeidirektor Reiner Schiffer, vorstellen. Zahlen, Daten und Fakten können mit Veröffentlichung der Präsentationsclips in Form eines digitalen Handouts ebenfalls unter der oben genannten Adresse heruntergeladen werden. In der Zeit von 12:00 bis 13:30 Uhr werden der Leiter der Direktion Verkehr und der Leiter der Autobahnpolizei Düsseldorf am Mittwoch für Rückfragen von Journalisten zur Verfügung stehen. Interessierte Medienschaffende können sich über die bekannten Rufnummern der Pressestelle melden.

