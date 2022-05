FW-MG: Verkehrsunfall

Feuerwehr Mönchengladbach

Mönchengladbach BAB, 25.05.2022, 16:47 Uhr, Tangente der BAB 61 zur BAB 46 (ots)

Am Nachmittag kam es auf der Tangente von der Bundesautobahn (BAB) 61 in Fahrtrichtung Koblenz auf die BAB 46 in Richtung Düsseldorf zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Ein Insasse erlitt Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst vor Ort versorgt und im Anschluss in ein städtisches Krankenhaus transportiert. Die Feuerwehr stellte den Brandschutz sicher, klemmte die Batterie des deformierten Fahrzeugs ab und unterstützte die Autobahnpolizei bei der Absicherung der Einsatzstelle.

Alarmiert waren der Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), ein Rüstwagen aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), die Einheiten Wickrathberg und Wanlo der Freiwilligen Feuerwehr, der Rettungsdienst mit zwei Rettungswagen und einem Notarzt sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandoberinspektor Jonas Günther

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell