POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Gemeldeter Kellerbrand in Brake

Delmenhorst (ots)

Über den Notruf der Feuerwehr wurde am Sonntag, 08. Januar 2023, 10:40 Uhr, ein Kellerbrand in der Straße "Schrabberdeich" in Brake gemeldet.

Bewohner des Zweifamilienhauses wurden durch einen Knall und Brandgeruch auf das Feuer aufmerksam und verständigten die Feuerwehr. Ungefähr 20 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Brake rückten zum Brandort aus und stellten fest, dass im Keller eine Waschmaschine in Brand geraten war. Am Gebäude entstanden keine Schäden, so dass die Mieter nach dem Einsatzende in ihre Wohnungen zurückkehren konnten.

Als brandursächlich wird ein technischer Defekt an der Waschmaschine angenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell