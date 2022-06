POL-PDLD: Gefahrenstelle auf der K 15 im Bereich Vollmersweiler

Scheibenhardt (ots) - Am 11.06.2022 um 13 Uhr machte ein Ehepaar aus Frankenthal einen Radausflug in der Südpfalz. Bei sonnigem Wetter befuhren die Radfahrer die L 545 im Bereich Scheibenhardt / Bienwaldmühle in Richtung Steinfeld. Die 55-jährige Radfahrerin kam ohne Fremdeinwirkung leicht von der Fahrbahn ab in den Grünstreifen und stürzte auf die Fahrbahn. Durch den Aufprall wurde sie schwer verletzt und musste in ...

