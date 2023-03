POL-LB: Großbottwar: Einbruch in Wohnhaus

Ludwigsburg (ots) - Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz ermittelt wegen Körperverletzung gegen einen noch unbekannten Täter, der am Donnerstag gegen 20.10 Uhr auf dem Adlerplatz in der Radbrunnengasse in Vaihingen an der Enz einen 45-Jährigen niederschlug. Auf dem Platz befand sich der 45-Jährige gemeinsam mit einem gleichaltrigen und einem 29-Jährigen. Die ...

