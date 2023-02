Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Versammlungsgeschehen im Bereich des Polizeipräsidiums Rostock am 13.02.2023

Rostock (ots)

Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Rostock haben am heutigen Montag insgesamt sechs Versammlungen und Aufzüge stattgefunden. In Rostock, Wismar, Güstrow, Teterow, Parchim und Ludwigslust kamen mehr als 800 Menschen zusammen, um unter anderem gegen die Corona-Politik und gegen die drohenden Preissteigerungen bei der Energieversorgung zu protestieren. Weiterhin wurden der Krieg in der Ukraine und die Beziehungen zu Russland thematisiert. Die größte Versammlung mit ca. 360 Teilnehmern fand in Rostock statt. Alle Versammlungen verliefen nach jetzigen Erkenntnissen ohne nennenswerte Störungen.

Kristin Hartfil

Polizeiführerin vom Dienst Polizeipräsidium Rostock

