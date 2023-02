Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Gefahreneinsatz in Hagenow

Rostock (ots)

In der Nacht zum Sonntag kam es gegen 01:40 Uhr in Hagenow zu einem polizeilichen Einsatz aufgrund einer vermeintlichen Gefahrenlage. Mehrere Anwohner teilten mit, dass sie in einem Mehrfamilienhaus eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen und Schüsse gehört hätten. Daraufhin wurden Streifenwagen aus Hagenow und den umliegenden Revieren zu dem Ereignisort im Kalkstückenweg geschickt. Die Beamten konnten vor Ort vier alkoholisierte polnische Männer im Alter zwischen 16-39 Jahren in der betreffenden Wohnung in Gewahrsam nehmen. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung wurden eine Schreckschusspistole, der dazugehörige Transportkoffer mit entsprechender Munition sowie ein Teleskopschlagstock aufgefunden. Der Grund der Auseinandersetzung konnte durch die Beamten nicht in Erfahrung gebracht werden. Nach der abschließenden Befragung wurden die Polen wieder aus dem Gewahrsam entlassen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen

