POL-HRO: Verkehrsunfall mit schwerstverletzter Fußgängerin

Rostock (ots) - Am 06.02.2023 kam es zum Brand einer Wohnung in der Gliner Str. 8 in Güstrow. Aufgrund einer nichtbeaufsichtigten Kerze breitete sich das Feuer in der Wohnung aus. Bei dem Versuch, den Brand zu löschen erlitt der Wohnungsmieter Verbrennungen im Gesicht und eine Rauchgasverletzung, welche im Klinikum Güstrow behandelt wurden. Zwei in der Wohnung befindliche Katzen verendeten im Feuer. Insgesamt wurden 12 ...

