LPI-NDH: Versammlungsgeschehen am 30.01.2023

Nordhausen (ots) - Kurz nach 21.00 Uhr kam es gestern in der Dr.-Robert-Koch-Straße in Nordhausen zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Fußgänger. Ein dunkler Pkw hatte den 17-Jährigen beim Überqueren der Straße erfasst und am Bein verletzt. Am Fahrzeug wurde der Außenspiegel beschädigt. Nach dem Unfall setzte das Auto jedoch seine Fahrt fort und entfernte sich damit pflichtwidrig von der ...

