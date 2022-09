Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Brand eines Stallgebäudes in Elmlohe (Lichtbild in der Anlage)

Geestland-Elmlohe. Am heutigen Donnerstag kam es gegen 13:00 Uhr zu einem Brand eines Stallgebäudes in der Straße Im Wiebusch in Elmlohe. Aus bislang unbekannter Ursache brach hierbei ein Feuer im Bereich des Heubodens aus. Nach bisherigem Kenntnisstand wurden keine Personen oder Tiere verletzt. Am Gebäude entstand jedoch nicht unerheblicher Sachschaden. Die genaue Schadenssumme steht noch nicht fest. Mehrere Feuerwehren aus den umliegenden Ortschaften waren im Einsatz. Zur Zeit finden noch Nachlöscharbeiten statt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

