Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Fahrraddiebstahl

Serrig (ots)

Während der Veranstaltung "Serriger Weinsommer" kam es am frühen Sonntagabend in der Zeit zwischen 16:00 - 21:00 Uhr zu einem Diebstahl zweier Kinder-Mountainbikes. Die Fahrräder wurden ungesichert neben dem Tennishaus, unmittelbar am Toiletteneingang neben dem Festplatz in Serrig, abgestellt und in der Folge durch bislang unbekannte Täter entwendet. Bei den Rädern handelt es sich um zwei Mountainbikes der Marken Orbea und Trek. Eines der Räder hat eine auffällig rote Lackierung mit schwarzer Beschriftung, dass andere ist silberfarben. Insgesamt entstand durch den Diebstahl ein Schaden im unteren vierstelligen Bereich. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals auf das besondere Erfordernis einer Diebstahlsicherung bei Fahrrädern, zumindest in Form eines einfachen Fahrradschlosses hin.

Zeugen, die Hinweise auf einen oder mehrere Tatverdächtige oder auf den Verbleib der Fahrräder geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter Tel. 06581/9155-0 in Verbindung zu setzen.

